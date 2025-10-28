Ackerbau im Klimawandel

In Brandenburg werden Felder zum Labor der Zukunft

Der Agrarökonom Benedikt Bösel praktiziert Agroforst: Er kombiniert Bäume und Sträucher mit Flächen für Tierhaltung und schützt so die Böden bei steigender Artenvielfalt

Brandenburgs Böden sind die sandigsten und trockensten in Deutschland. Das zwingt die Landwirtschaft zum Umdenken: Betriebe und Forschung testen neue Sorten, Wasser- und Bodenstrategien - auch als Blaupause für klimaresiliente Agrarsysteme.