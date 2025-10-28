Ackerbau im Klimawandel

In Brandenburg werden Felder zum Labor der Zukunft

30:36 Minuten
Der Agrarökonom Benedikt Bösel hockt neben einer neu angepflanzten Fläche aus Bäumen und Büschen.
Der Agrarökonom Benedikt Bösel praktiziert Agroforst: Er kombiniert Bäume und Sträucher mit Flächen für Tierhaltung und schützt so die Böden bei steigender Artenvielfalt © picture alliance / dpa / Patrick Pleul
Goretzki, Anna Marie |
Audio herunterladen
Brandenburgs Böden sind die sandigsten und trockensten in Deutschland. Das zwingt die Landwirtschaft zum Umdenken: Betriebe und Forschung testen neue Sorten, Wasser- und Bodenstrategien - auch als Blaupause für klimaresiliente Agrarsysteme.
Zeitfragen Feature
Aus dem PodcastZeitfragen. Feature

Podcast hören

PodcastZeitfragen-Feature

Zeitfragen Feature

Unsere Welt ist komplex, die Informationsflut überwältigend. Die Zeitfragen ordnen, hinterfragen... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Ackerbau und Klimawandel
Zur Startseite