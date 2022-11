Wegen BDS-Unterstützung

Der mit 75.000 Euro dotierte Europäische Dramatiker:innen Preis 2022 wird in diesem Jahr ausgesetzt. Das Schauspiel Stuttgart verleiht ihn nun doch nicht der 84-jährigen Theaterautorin Caryl Churchill für ihr Gesamtwerk. Die Jury habe von Unterschriften der Autorin im Zusammenhang mit der Israel-Boykottbewegung BDS erfahren. "Außerdem gibt es das Stück 'Seven Jewish Children', das antisemitisch wirken kann", teilte das Schauspiel Stuttgart mit – sechs Monate nach der Preisverkündung.

Gampert zufolge hantiert das Kurzstück "Seven Jewish Children" mit sehr vielen antisemitischen Klischees und spricht Israel schuldig. Als Stück einer innerisraelischen Diskussion wäre es in Ordnung, so Gampert, nicht allerdings in diesem europäischen Kontext eines Europäischen Theaterpreises. "Da wirkt das als ein Stück gegen Israel und gegen Juden an sich."