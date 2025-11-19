Kunst und Wissenschaft

Wie „Einer flog über das Kuckucksnest“ die Psychiatrie revolutionierte

33:27 Minuten
Schwarz-Weißaufnahme von Jack Nicholson, wie er mit einem Wasserschlauch spritzt und sich dabei amüsiert.
Hollywoodfilm „Einer flog über das Kuckucksnest“ machte diese Praxis sichtbar und prägte nachhaltig das Bild der Psychiatrie als Ort von Disziplinierung und Kontrolle © picture alliance / Sammlung Rich
Marek, Michael; Marek, Luis Kilian; Marek, Luis Kilian |
Audio herunterladen
Lobotomie als Symbol psychiatrischer Kontrolle: Der Filmklassiker „Einer flog über das Kuckucksnest“ machte diese Praxis sichtbar und prägte das Bild der Psychiatrie. Die Antipsychiatriebewegung forderte offene Kliniken und Therapie statt Zwang.
Zeitfragen Feature
Aus dem PodcastZeitfragen. Feature

Podcast hören

PodcastZeitfragen-Feature

Zeitfragen Feature

Unsere Welt ist komplex, die Informationsflut überwältigend. Die Zeitfragen ordnen, hinterfragen... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zur Psychatrie
Zur Startseite