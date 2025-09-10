Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik (3/4)

Wie man ein Tabu bricht

33:17 Minuten Folge 3 der Doku-Serie „Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik" © picture alliance / Bernd von Jutrczenka [Collage: Deutschlandradio / Malte Kollenberg]

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Im Zuge der Debatten um die Wehrmachtsausstellung in den 1990er-Jahren beginnt eine Neue Rechte, eigene historische Deutungsmuster zu etablieren. Die Bewegung um Vordenker wie Götz Kubitschek setzt bewusst auf langfristige Einflussnahme.