Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik (1/4)
Folge 1 der Doku-Serie „Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik" © picture alliance / United Archives / kpa Keystone [Collage: Deutschlandradio / Malte Kollenberg]
Eine Ideologie überlebt ihre Niederlage
32:07 Minuten
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs mussten sich rechte Intellektuelle und Netzwerke neu organisieren. Sie konnten sich nicht mehr offen auf den besiegten Nationalsozialismus berufen, suchten aber Wege, ihre Ideologie in die junge Bundesrepublik zu retten.