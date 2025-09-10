Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik (1/4)

Eine Ideologie überlebt ihre Niederlage

32:07 Minuten Folge 1 der Doku-Serie „Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik"

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs mussten sich rechte Intellektuelle und Netzwerke neu organisieren. Sie konnten sich nicht mehr offen auf den besiegten Nationalsozialismus berufen, suchten aber Wege, ihre Ideologie in die junge Bundesrepublik zu retten.