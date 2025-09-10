Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik (1/4)

Eine Ideologie überlebt ihre Niederlage

32:07 Minuten
Illustration zur 1. Folge der Doku-Serie „Deutsches Denken". Das Hintergrundbild zeigt Otto Strasser bei der Gründung der „Deutsche Soziale Union“. Das Bild ist mit Halbtoneffekt und Dreieckswimpeln in schwarz, weiß und rot zu einer Collage bearbeitet.
Folge 1 der Doku-Serie „Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik" © picture alliance / United Archives / kpa Keystone [Collage: Deutschlandradio / Malte Kollenberg]
Schniederjann, Nils; Friedrich, Sebastian |
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs mussten sich rechte Intellektuelle und Netzwerke neu organisieren. Sie konnten sich nicht mehr offen auf den besiegten Nationalsozialismus berufen, suchten aber Wege, ihre Ideologie in die junge Bundesrepublik zu retten.
