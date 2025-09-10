Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik (4/4)

Aus Denken wird politische Macht

32:28 Minuten
Illustration zur 4. Folge der Doku-Serie „Deutsches Denken“. Das Hintergrundbild zeigt Björn Höcke (AfD) bei einem Schweigemarsch von AfD und PEGIDA. Das Bild ist mit Halbtoneffekt und Dreieckswimpeln in schwarz, weiß und rot zu einer Collage bearbeitet.
Folge 4 der Doku-Serie „Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik" © imago / Michael Trammer [Collage: Deutschlandradio / Malte Kollenberg]
Schniederjann, Nils; Friedrich, Sebastian |
Mit der Gründung der AfD wittert die Neue Rechte ihre Chance, aus der Nische herauszukommen. Es gelingt zwar, die Partei nach rechts zu verschieben, aber die parteiinternen Richtungskämpfe führen auch zu Verwerfungen innerhalb der Bewegung.
