Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik (4/4)
Folge 4 der Doku-Serie „Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik" © imago / Michael Trammer [Collage: Deutschlandradio / Malte Kollenberg]
Aus Denken wird politische Macht
32:28 Minuten
Mit der Gründung der AfD wittert die Neue Rechte ihre Chance, aus der Nische herauszukommen. Es gelingt zwar, die Partei nach rechts zu verschieben, aber die parteiinternen Richtungskämpfe führen auch zu Verwerfungen innerhalb der Bewegung.