Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik (4/4)

Aus Denken wird politische Macht

32:28 Minuten Folge 4 der Doku-Serie „Deutsches Denken - Rechte Intellektuelle der Bundesrepublik" © imago / Michael Trammer [Collage: Deutschlandradio / Malte Kollenberg]

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Mit der Gründung der AfD wittert die Neue Rechte ihre Chance, aus der Nische herauszukommen. Es gelingt zwar, die Partei nach rechts zu verschieben, aber die parteiinternen Richtungskämpfe führen auch zu Verwerfungen innerhalb der Bewegung.