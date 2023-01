Schriftsteller Liao Yiwu

Eine Rede gegen zwei Diktaturen

06:48 Minuten Seine letzte Veröffentlichung ("Wuhan. Dokumentarroman") beschäftigte sich mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie: Liao Yiwu. © picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow

Von Stephanie von Oppen · 18. Januar 2023, 10:28 Uhr

Seit mehr als zehn Jahren lebt der chinesische Dissident Liao Yiwu im Berliner Exil. In seiner Stuttgarter Zukunftsrede prangert er nicht nur die Willkür in seiner Heimat an, sondern auch Putins Russland.