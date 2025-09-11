KI und Synchronbranche

Der Club der toten Sprecher

37:37 Minuten Teile der Synchronbranche fürchten das Schlimmste: Was passiert, wenn Stars wie Meryl Streep, Jodie Foster oder Daniel Craig dank KI einfach Deutsch auf den Bildschirmen sprechen können? © picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Kalaene

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Jeder hat die deutschen Stimmen von Julia Roberts oder Jodie Foster im Ohr. Doch womöglich werden Hollywoodstars bald von einer KI synchronisiert. Lassen sich die digitalen Klone noch stoppen? Und was bedeutet das für die Branche?