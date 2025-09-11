KI und Synchronbranche

Der Club der toten Sprecher

37:37 Minuten
Eine Frau steht in einem Synchronstudio hinter einem Mikrofon und einem Bildschirm, der Dialoge anzeigt.
Teile der Synchronbranche fürchten das Schlimmste: Was passiert, wenn Stars wie Meryl Streep, Jodie Foster oder Daniel Craig dank KI einfach Deutsch auf den Bildschirmen sprechen können? © picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Jens Kalaene
Stucke, Julius |
Audio herunterladen
Jeder hat die deutschen Stimmen von Julia Roberts oder Jodie Foster im Ohr. Doch womöglich werden Hollywoodstars bald von einer KI synchronisiert. Lassen sich die digitalen Klone noch stoppen? Und was bedeutet das für die Branche?
Zeitfragen Feature
Aus dem PodcastZeitfragen. Feature

Podcast hören

PodcastZeitfragen-Feature

Zeitfragen Feature

Unsere Welt ist komplex, die Informationsflut überwältigend. Die Zeitfragen ordnen, hinterfragen... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu KI und Kultur
Zur Startseite