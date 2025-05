KI-Tools, die Illustrationen oder Bilder erstellen können, gibt es viele. Immer wieder verbreiten sich solche künstlich geschaffenen Darstellungen auf sozialen Netzwerken stark, gehen viral, wie es so schön heißt. Ein Beispiel: Der „ Shrimp Jesus “ – ein aus Garnelen zusammengesetzter Jesus Christus, der in verschiedenen Versionen vor allem auf Facebook populär wurde.

Dadurch steht allen Usern gewissermaßen der gleiche Topf an extrahiertem kulturellem Wissen zur Verfügung, um Kunst zu schaffen, erklärt Thomas Sommerer. „Wir fühlen uns zwar selbstständig, weil wir diesen Prompt triggern. Aber es werden nur bereits vorhandene kulturelle Artefakte immer wieder neu zusammengesetzt und ausgespuckt“, kritisiert er.

Roberto Simanowski sieht das ähnlich. Das Bild eines Pferdes, das die KI generiere, sehe halt aus wie ein Durchschnittspferd – „errechnet aus all den Pferdebildern, die der KI zur Verfügung standen“, sagt der Kultur- und Medienwissenschaftler.

Weil alles, was die KI hervorbringt, beschränkt sei auf die Blackbox des Algorithmus, in die Menschen keinen Einblick haben, spricht Mediensoziologe Sommerer sogar von einer Entdemokratisierung der Kunst.

Schon in vergangenen Jahrhunderten haben technische Neuerungen die Kunst- und Kulturwelt stark verändert, darunter der Buchdruck oder das Radio. Allerdings hätten beide Erfindungen nur dabei geholfen, Kunst schneller zu verbreiten, sagt der israelische Historiker Yuval Noah Harari.

„Ich werde immer das Menschliche in der Kunst suchen, und zwar nicht als mathematischen Querschnitt, sondern als individuelle Erfahrung“, sagt er.

„Seit Platon und Aristoteles braucht es zum Kunstwerk vor allem zwei Dinge: erstens Techne und zweitens Episteme“, sagt Winter. „Techne“ entspricht den handwerklichen Fähigkeiten, zum Beispiel der gekonnte Umgang mit Pinsel und Farbe. „Episteme“ steht für die geistige Intention, also die Idee, eine künstlerische Aussage in ein Werk zu legen.

Technik plus Episteme gleich Kunst. 2.000 Jahre später kam zu dieser Formel noch ein dritter Aspekt hinzu: Kant und die künstlerische Freiheit. Dorothea Winter:

„Damit ist keine praktische Freiheit oder politische Freiheit gemeint – also auch Menschen im Gefängnis oder die körperlich in irgendeiner Weise unfrei sind, können Kunst machen –, sondern es geht eher um Freiheit im Sinne von Willensfreiheit. Nur durch diese Freiheit entsteht etwas Neues oder kann erst etwas Neues entstehen.“

KI alleine könne also keine wahre Kunst schaffen, schlussfolgert Winter. Ihr Fazit: „Kunst erfordert Freiheit und das kann KI per se nicht. Also nicht nur zum aktuellen Status quo des technischen Fortschritts, sondern prinzipiell nicht, weil sie eben nicht zur Freiheit fähig ist und es auch nie sein wird.“