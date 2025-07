Doch auch professionelle Autoren und Verlage nutzen die neue Technik oder haben es vor. Doch während sie einerseits viel Arbeit erleichtert, stößt sie in manchen Bereichen an ihre Grenzen und schafft noch mehr Aufwand.

In der Wissenschaft ist man offener dafür, Bücher von KI schreiben zu lassen. Hier zählt, was Maschinen am besten können: Effizienz. Man kann mit ihr leichter die Forschungsliteratur sichten und zusammenfassen, aber auch herausfinden lassen, in welche Zeitschrift man einen Aufsatz am besten publiziert. Auch Gutachter für ein Peer-Review-Verfahren lassen sich so einfacher finden. Hier kann man sich die Mustererkennung zugutekommen lassen.