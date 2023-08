BBC Radio 6 Music Festival

Zu den Festival-Highlights in diesem Jahr gehörten die Auftritte von Christine and the Queens und von The Lathums. Beide Acts sind derzeit enorm erfolgreich im United Kingdom und beide haben sie das gewisse Etwas, das man braucht, damit der Erfolg auch ein bisschen länger anhält.

Christine and the Queens - experimentelle Chansons

Christine and the Queens aka Héloïse Letissier ist ein Sänger und Tänzer aus dem französischen Nantes, der 2014 mit seinem Debutalbum „Chaleur humaine“ erstmals auf sich aufmerksam gemacht. In seiner Musik verschiebt er die Grenzen des Nouvelle Chanson weit verschiebt in Richtung R&B, Elektronik und Performance.

The Lathums – zwei Alben, zweimal Nummer Eins

The Lathums sind ein Indie-Rock Quartett aus Wigan in der Nähe von Manchester. Mit ihrem Debut „How Beautiful Life Can Be“ schafften sie es 2021 auf Anhieb auf Platz 1 der britischen Albumcharts – ein Kunststück, das die Band um Sänger Alex Moore in diesem Jahr wiederholen konnte mit dem Nachfolger „From Nothing To A Little Bit More“.