Hamilton de Holanda spielt das Bandolim – so heißt dieses Mandolinen-Instrument in Brasilien. Normalerweise hat das Bandolim 8 Saiten, vier in Quinten gestimmte Saitenpaare. Hamilton de Holanda hat sich aber noch zwei zusätzliche Saiten aufziehen lassen. Das erlaubt es ihm, polyphon zu spielen und neben der Melodie auch den Groove zu liefern.