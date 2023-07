Leyla McCalla beim Rudolstadt-Festival

Was als Auftragwerk für ein Theaterstück begann, mündete in den Songs ihres aktuellen Albums “Breaking The Thermometer”. Darin erzählt Leyla McCalla die Geschichte von Jean Dominique (1930-2000), einem mutigen Journalisten und Gegner des Duvalier- Regimes. Dominique ließ sich auch durch mehrfache Todesdrohungen nicht einschüchtern und wurde mit seinen Sendungen auf Radio Haiti zu Stimme der Unterdrückten auf Haiti – der einfachen Landarbeiter und Kaffeepflücker.