Die Häuser sind geschmückt mit bunten Lampions, zum gemeinsamen Abendessen werden die leckersten Speisen aufgetischt und Menschen aus dem ganzen Land machen sich auf den Weg zu ihren Familien, um zusammen zu feiern. Wie auch in Deutschland ist die Zeit rund um den Jahreswechsel in China eine ganz besondere.

Der Unterschied: in China und weiten Teilen Asiens wird das neue Jahr immer ein paar Wochen später begrüßt als bei uns. Dieses Jahr geht für die Menschen in China im Februar das Jahr des Drachen los.

Am 10. Februar beginnt dieses Jahr in China das Neujahrsfest. Es zählt zu den wichtigsten Feiertagen – nicht nur in China, sondern auch in vielen anderen asiatischen Ländern, die sich traditionell nach dem Mondkalender richten. So wird etwa auch in Vietnam, Korea und der Mongolei am 10. Februar das neue Jahr begrüßt. Das chinesische Neujahrsfest beginnt am ersten Tag des chinesischen Kalenders und endet am 15. Tag mit dem Yuanxiao-Fest, dem traditionellen Laternenfest.

2024 ist in China das Jahr des Drachen. Der Drache ist eines der beliebtesten Tierkreiszeichen, denn er steht in der chinesischen Mythologie für Glück, Güte, Intelligenz und Reichtum. Wer im Jahr des Drachen geboren wurde, gilt also als besonders glücklich. Weil der Drache finanziellen Erfolg verheißt, werden in solchen Jahren auch überdurchschnittlich viele Firmen gegründet.

Die positiven Eigenschaften des Drachen führten in Kombination mit der in China lange gültigen Ein-Kind-Politik dazu, dass es alle zwölf Jahre – in den Jahren des Drachen – einen echten Babyboom gab. Neben einem Tier wird jedem Jahr auch eines von fünf Elementen zugeordnet. In diesem Jahr ist das Element Holz an der Reihe, weshalb am 10. Februar das Jahr des Holz-Drachen beginnt.

Es gibt zwölf chinesische Tierkreiszeichen, die Jahr für Jahr aufeinander folgen: Drache, Schlange, Pferd, Schaf/Ziege, Affe, Hahn, Hund, Schwein, Ratte, Büffel, Tiger und Hase. Das nächste Jahr des Drachen ist also 2036.

Der Legende nach gab es ursprünglich noch ein dreizehntes Tierkreiszeichen, nämlich die Katze. Eines Tages lud Buddha (oder je nach Quelle der mythologische Kaiser Yu-Di) alle 13 Tiere zu einem Fest ein. Die Ratte erzählte der Katze jedoch, dass das Fest erst einen Tag später sei. Deshalb verschlief die Katze und verpasste das Fest. Darüber war sie natürlich sehr wütend, deshalb jagen seitdem alle Katzen Ratten und Mäuse.

Das chinesische Neujahrsfest richtet sich nach dem Mondkalender. Das neue Mondjahr beginnt am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende und damit immer zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar. Deshalb kann der Beginn des neuen Jahres um mehrere Wochen variieren.

Im chinesischen Kalender gibt es 12 Monate, die jeweils aus 29 oder 30 Tagen bestehen. Ein ganzes Jahr hat insgesamt zwischen 353 und 355 Tagen und ist damit zehn bis 13 Tage kürzer als ein Sonnenjahr. Um das auszugleichen, wird alle zwei oder drei Jahre ein dreizehnter Monat, ein sogenannter Schaltmonat eingeschoben. Dadurch wird erreicht, dass sich das Neujahrsfest nicht zu weit verschiebt, sondern immer in die Zeit zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar fällt.

Allein in China feiern ca. 1,4 Milliarden Menschen das Neujahrsfest, dazu kommen noch viele weitere aus anderen Ländern in Asien. Entsprechend unterschiedlich sind die regionalen Bräuche und Gepflogenheiten zum Jahreswechsel. Oft hat jede Familie ihre ganz eigenen Rituale und Gepflogenheiten – ähnlich wie bei uns zu Weihnachten.

Eine besondere Bedeutung hat dabei die Farbe Rot, da sie für Glück, Freude und Wohlstand steht. Deshalb tragen viele Menschen zum Neujahrsfest rote Kleidung, schmücken ihr Haus mit roten Lampions und verschenken Geld in kleinen roten Umschlägen, den sogenannten Hongbao. Obwohl das Feuerwerk in China erfunden wurde, gibt es in den meisten chinesischen Großstädten zum Neujahrsfest ein Böllerverbot. Damit soll die Luftverschmutzung reduziert werden.

Eine Frau aus der Provinz Handan näht einen traditionellen Lampion. Viele Menschen in China schmücken ihr Haus zum Neujahrsfest mit roten Lichtern: Das soll Glück und Wohlstand bringen. © picture alliance / CFOTO

Fast alle Firmen und Geschäfte bleiben über die Feiertage geschlossen und für viele Menschen ist es die einzige arbeitsfreie Zeit im Jahr. Diese Tage werden von vielen für den traditionellen Familienbesuch genutzt, weshalb jedes Jahr hunderte Millionen Menschen kreuz und quer durchs ganze Land reisen. Im vergangenen Jahr zählte das chinesische Verkehrsministerium rund 226 Millionen Fahrten während der Feiertage. Deshalb gilt das Neujahrsfest auch als die größte jährliche Völkerwanderung der Welt.

Statt Raclette oder Fondue, wie bei uns, gibt es zum chinesischen Neujahrsfest alles Mögliche zu essen. Hauptsache viel, denn das Teilen und das gemeinsame Essen stehen dabei im Vordergrund. Viele verschiedene Gerichte kommen in die Mitte des Tisches und alle dürfen sich bedienen.

Eine besondere Bedeutung haben dabei Fischgerichte, da das chinesische Wort für Fisch genauso klingt, wie das Wort für Überfluss, was Wohlstand bedeutet. Auch „Jiaozi“ genannte Teigtaschen – kleine Maultaschen – werden häufig serviert. Sie sollen an antike Geldstücke erinnern und Reichtum bringen.

Auf vielen Postkarten, die sich Menschen zum Neujahrsfest schicken, wird sich ein „Frohes neues Mondjahr“ gewünscht. Auch Erfolg, Wohlstand, Glück oder Reichtum wird sich zum neuen Jahr häufig gewünscht. Weniger üblich ist es, sich Gesundheit zu wünschen. Allein das laute Aussprechen von Gesundheitswünschen gilt als schlechtes Omen und ist verpönt.

Bei fast allen Ritualen rund ums Neujahrsfest geht es darum, das Böse fernzuhalten und sich Glück für das kommende Jahr zu sichern. Viele Menschen verzichten beispielsweise darauf, sich in den Tagen um den Jahreswechsel neue Schuhe zu kaufen, weil die Worte für „Schuhe“ und für „böse“ einander im chinesischen sehr ähnlich sind. Aus einem ähnlichen Grund gehen viele Menschen in dieser Zeit nicht zum Friseur: das Wort für „Haar“ klingt fast so wie das für „Glück“ – und das will man sich natürlich nicht abschneiden.

Auch die eigene Wohnung wird vorbereitet, damit das Glück seinen Weg hinein findet. Staub und damit das Pech des alten Jahres wird hinausgefegt, dazu lassen viele Menschen Fenster und Türen offen, um Glück und Segen hineinzulassen. Wer nachts das Licht oder eine Kerze brennen lässt, will dem Glück in der Dunkelheit den Weg weisen.

Das Neujahrsfest wird auch als „Frühlingsfest“, „Jahreswechsel“ oder als „Neues Mondjahr“ bezeichnet. Diese Begriffe sind streng genommen sogar präziser, da eben nicht nur in China am 10. Februar der Beginn eines neuen Jahres gefeiert wird. Dass man den Begriff „chinesisches Neujahrsfest“ weltweit häufig synonym zum Beginn des neuen Mondjahres verwendet, ist unter anderem auf Chinas staatliche Propaganda zurückzuführen, die das Fest mit der eigenen, nationalen Identität verknüpfen soll.

Kinder bekommen Süßigkeiten und Spielzeug, Erwachsene Zigaretten oder Alkohol. Auch Einrichtungsgegenstände und Küchenutensilien sind beliebte Geschenke.