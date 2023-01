Queerer Filmemacher Popo Fan

"Neugier und Missverständnisse prägen den Blick auf China"

07:27 Minuten Der queere Filmemacher Popo Fan sagt, in China habe das Fest zum neuen Jahr für ihn zu viel Familie und zu viele traditionelle Werte bedeutet. In Berlin sei das anders. © imago / Sandra Weller

Popo Fan im Gespräch mit Massimo Maio · 20. Januar 2023, 14:09 Uhr

In China habe er das Neujahrsfest nicht so gemocht, sagt der queere Filmemacher Popo Fan, dessen Werke von der Regierung immer wieder gesperrt werden. In Berlin feiert er das Fest viel intensiver: mit sehr viel Essen und einer besonderen Tradition.