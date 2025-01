In Deutschland ist jedes Jahr am 31. Dezember Silvester und am 1. Januar beginnt das neue Jahr. Ganz anders im traditionellen chinesischen Kalender, darin beginnt ein neues Jahr immer zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar.

Das Neujahrsfest wird auch als „Frühlingsfest“, „Jahreswechsel“ oder als „Neues Mondjahr“ bezeichnet. Der Beginn eines neuen Jahres richtet sich im traditionellen chinesischen Kalender nach dem Mond: Ein neues Jahr beginnt stets am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende. Dieses Jahr ist das am 29. Januar 2025.

Enden wird das Jahr dann am 16. Februar 2026. Es wird also nach in Deutschland gebräuchlicher Zeitrechnung etwa zwölfeinhalb Monate dauern, etwa einen Monat länger als das aktuell noch laufende chinesische Jahr. Denn dieses hat erst am 10. Februar 2024 begonnen.