„Call Jane“ im Kino

Phyllis Nagy erzählt in „Call Jane“ von der politisch unbekümmerten Hausfrau Joy, die zum zweiten Mal schwanger ist und erfährt, dass sie die Schwangerschaft wahrscheinlich nicht überleben wird. Doch eine Abtreibung, die sie und ihr Mann daraufhin wollen, wird von allen Seiten abgelehnt.

Da findet Joy einen Zettel mit einer Telefonnummer und dem Hinweis „Call Jane“. Sie ruft an und bekommt eine illegale Abtreibung vermittelt. Joy erfährt, dass ein geheimes Netzwerk an Frauen diese Abtreibungen organisiert.

Und obwohl sie keine Aktivistin ist, wird Joy schnell Teil der Gruppe und ändert so ihre Einstellung zum Leben und zur Politik.

Nagys Film schildert in ihrem auf Fakten basierenden Film den Kampf amerikanischer Frauen für das Recht auf Abtreibung, das zwar mit dem Grundsatzurteil „Roe vs. Wade“ landesweit kodifiziert, dieses Jahr aber wieder vom Obersten Gerichtshof in den Vereinigten Staaten gekippt wurde.