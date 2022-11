Kurdwin Ayubs Film "Sonne"

Die drei Freundinnen Yesmin, Nati und Bella hüllen sich in Hijabs von Yesmins strenggläubiger Mutter und nehmen ein Video auf. Nati und Bella stellen das Video ins Netz und im Social-Media-Universum geht die Post ab.

Das ändert die Dynamik zwischen den Freundinnen. Denn die beiden haben sich etwas genommen, was eigentlich die Kultur von Yesmin ist, findet die Regisseurin Kurdwin Ayub – weil sich die beiden davon Fame erhofften.

Sie habe das selbst erlebt, dass eine Freundin – „die war komplett österreichisch, würde ich sagen“ – so getan hat, als wäre sie eine bessere Migrantin, erzählt Ayub. Das habe etwas sehr Postkolonialistisches.

Sie wollte dieses Gefühl auch im Film darstellen: Die Figuren von Bella und Nati seien nicht komplett böse, wie sie sagt. „Sie sind verloren, sie suchen etwas.“ Und vielleicht habe das ja auch etwas Positives, sagt Ayup: „Sie schätzen Yesmin und wollten das, was sie hat.“

Sie finde es „sehr interessant und lustig“, wie sich ganz viele Non-POC-Leute über kulturelle Aneignung streiten. „Non-POC-Leute übernehmen dann das Narrativ, setzen Regeln, und dann sitzt man als Mensch mit Migrationshintergrund wieder da.“ Die würden dann sagen, wie´s läuft. „Und das finde ich furchtbar“, so Ayup. „Aber was soll´s.“

Diese kulturelle Aneignung findet sich auch im Film: „Bella und Nati nehmen sich ihrer Kultur an – und dann erklären sie ihr, was richtig ist. Und erklären ihr sogar, dass sie Rassistin ist.“

Geboren im Irak, aufgewachsen in Österreich: Kurdwin Ayub. © Stadtkino Filmverleih

Sie habe selbst schon gehört „Du gehörst nicht hierher“. Das führt dazu, dass man eher ruhig bleibt, sagt Ayup. „Und dann kommt die Explosion.“ Ihre Figur Yesmin finde allerdings auch so ihren Weg. „Sie muss niemanden anpacken.“ Das Heranwachsen sei ohnehin immer auch Identitätssuche, findet sie.

Man weiß ja nie, wer man ist – egal, aus welcher Kultur man kommt. Bevor man überhaupt weiß, wer man ist, kommen andere Leute und erklären einem, was man ist.

Auch der Ärger ihrer Filmfigur ist biografisch geprägt. Wenn sie im Irak ist, erzählen ihre Onkels und Cousins oft, was richtig ist, erzählt Kurdwin Ayup. „Das macht mich immer so wütend.“ Das mache sie viel wütender, als wenn irgendeine Europäerin dasäße und ihr sage, was sie machen soll. „Dann lache ich drüber.“