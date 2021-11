Breitband Sendungsüberblick "Streaming ist das neue Fliegen"

Moderation: Teresa Sickert und Tim Wiese

Wie fragil derzeit unsere Lebensgrundlage ist, bleibt nach wie vor schwer zu fassen – und endet medial oft in Vergleichen, die es vielleicht auch gar nicht einfacher machen. (imago images / fStop Images / Malte Mueller)

VVergleiche werden gern bemüht, um Klimathemen zu veranschaulichen. Aber die Bilder sind oft schief oder helfen nicht weiter. Wie können Journalisten die Klimakrise besser erklären? Außerdem: Regeln für autonome Waffen und nachhaltige offene Daten.

"Streaming ist das neue Fliegen" oder "ein Cappuccino hat den gleichen CO2-Abdruck wie zwei Stunden Zoom". Solche Vergleiche nutzen Medien, um die Klimakrise in Worte zu fassen. Und klar, es stimmt: Netflixen und Zoomen fressen CO2 – weil die Server und Rechenzentren Strom brauchen. Aber: Was fangen wir damit an?

Auch Zahlen und Prozentangaben lassen die Klimakrise oft abstrakt erscheinen, Methapern wie "das Klima retten" sind schief und helfen ebenfalls nicht weiter.

Warum fällt es den Medien so schwer, die Lage greifbar zu machen? Wie können sie die Klimakrise besser erklären? Darüber sprechen wir mit Sara Schurmann, Journalistin und Mitbegründerin des Netzwerks Klimajournalismus Deutschland.

Moderation: Teresa Sickert und Tim Wiese

Redaktion: Carina Schroeder und Jochen Dreier

Beiträge: Leon Ginzel, Jenny Genzmer

Webredaktion: Nora Gohlke