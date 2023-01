Willi Kremer-Schillings: "Satt und unzufrieden"

Bio liegt im Trend. Zumindest in den Umfragen. Doch viele Menschen stellen sich in Umfragen besser dar, als sie sind. Die realen Zahlen sehen oft anders aus.

Und: Höhere Preise in den Supermärkten bedeuten nicht automatisch höhere Erträge bei den Landwirten, unterstreicht er. Vielmehr beobachte er, dass derzeit etwa vermehrt Schweinehalter in die Insolvenz gehen.

Dabei handele es sich jedoch nicht um eine Prämie: „Wir erbringen eine Leistung.“ Prämie klinge nach Almosen, findet Kremer-Schillings. „Ich will keine Prämien. Ich will auch keine Subventionen. Ich möchte für das, was ich auf meinem Feld und auf meinem Hof tue, in meinen Ställen tue, ein Entgelt."