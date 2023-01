Zu gut für die Tonne – Schluss mit der Lebensmittelverschwendung!

2020 eröffnete sie im Stadtteil Neuperlach die „Community Kitchen“ . Dort wird nahezu ausschließlich mit geretteten Lebensmitteln gekocht, also Waren, die Groß- und Supermärkte oder auch Landwirte abgeben, weil sie für den Handel nicht mehr tauglich – aber noch genießbar – sind. Allein in München werden an jedem Tag immerhin 168 Tonnen Lebensmittel weggeworfen.