Bio-Lebensmittel und Tierwohl

Verunsicherung herrscht deshalb auch bei Joachim Rukwied, dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, der gerade den Erlebnisbauernhof in Halle 3 den Besuchern vorgestellt hat: „Wenn ich das aktuelle Einkaufsverhalten betrachte, dann macht mir das Sorge. Weil sehr stark im Preiseinstiegssegment eingekauft wird", sagt der Verbandschef: "Mehr Tierwohl gelingt nur gemeinsam.“ Die Lage in der Agrarbranche beschreibt Joachim Rukwied deshalb als angespannt.

Auf der Grünen Woche ist deshalb auch Enttäuschung spürbar. Bundesernährungs- und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir ist seit über einem Jahr im Amt. Der Grünen-Politiker will die Agrarwende vorantreiben, beispielsweise bis 2030 einen Bio-Anteil von 30 Prozent hierzulande bei den Lebensmitteln erreichen. Özdemirs Ziel ist ehrgeizig, denn Ende 2021 lag der Anteil lediglich bei knapp sieben Prozent, und im Krisenjahr 2022 ging der Anteil sogar erstmals zurück.

Cem Özdemir beim traditionellen Rundgang des Bundeslandwirtschaftsminister auf der Grünen Woche in Berlin: Der Grünen-Politiker will eine verbindliche Kennzeichnung für die Haltung von Tieren gesetzlich verankern.

Auch beim Tierwohl, der artgerechteren Haltung, will Cem Özdemir punkten. „Entscheidend ist für mich, dass wir jetzt endlich den ersten gesetzlichen Schritt für eine verbindliche Kennzeichnung gehen", sagt er. "Verbraucherinnen und Verbraucher wollen zurecht wissen, wie das Tier gehalten wurde, dessen Fleisch auf ihre Teller kommt.“

Künftig soll es also eine einheitliche und verbindliche Tierwohlkennzeichnung über die unterschiedlichen Haltungsformen geben. Den Vertretern einer tiergerechten und ökologischen Landwirtschaft fehlt aber ein Gesamtkonzept, wie die Ziele erreicht werden sollen, beispielsweise, wie die Politik das finanziell fördern wird.

Eine schnell umsetzbare Maßnahme, um die Agrarwende voranzubringen und auch ein Preissignal zu setzen, hört man auf der Grünen Woche immer öfter. Es geht um die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Für Martin Kaiser, Geschäftsführer bei Greenpeace, ein Muss. Es gehe auch um eine sozial gerechte Agrarwende. Der Landwirtschaftsminister solle – was auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt – pflanzliche Ernährung aus Gemüse und Obst steuerlich begünstigen.

"Die Mehrwertsteuer sollte hier auf null abgesenkt werden", fordert er. "Das würde den Staat ungefähr vier Milliarden Euro pro Jahr kosten, aber das wäre extrem gut investiertes Geld – in die Gesundheit und eine ökologische Agrarwende.“ Bundesernährungsminister Özdemir findet das gut, die politische Entscheidung steht allerdings noch aus.

In Umfragen geben übrigens rund 90 Prozent der Deutschen an, sich künftig umwelt- und klimabewusster ernähren und auch auf das Tierwohl achten zu wollen. Experten wissen aber, dass das tatsächliche Einkaufsverhalten dann doch oft anders aussieht, Beispiel Fleischverbrauch: Über ein Kilo werde pro Kopf und Woche in Deutschland gegessen, sagt Jörg Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbundes Deutschland. Seit Jahren sei dieser Wert gleichbleibend.