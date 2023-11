Ganz ähnlich wie der Merchandise-Tisch, indes in der digitalen Welt, funktioniert die Musikplattform Bandcamp . Dort können Musikerinnen und Musiker ihre Songs als Stream, Download oder auf Vinyl anbieten, ebenso wie Fanartikel. Über die Plattform können sie zudem in Kontakt mit ihren Fans kommen, eine Community aufbauen und Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Und das alles auch ohne Label. Anders als bei großen Streaminganbietern wie Spotify behalten die Künstler zudem den größten Teil der über die Plattform generierten Einnahmen selbst.Doch die Zukunft des alternativen Vermarktungs- und Präsentationskanals ist ungewiss. Das Unternehmen Songtradr hat Bandcamp im September gekauft. Es ist nicht das erste Mal, dass die Plattform den Besitzer wechselt. 2022 ging sie zu Epic Games, die nun Bandcamp erneut verkauften. Doch welche Folgen hat der aktuelle Eigentümerwechsel?

Bisher ist es so, dass 10 bis 15 Prozent des Verkaufspreises bei Bandcamp an das US-Unternehmen aus Oakland gehen, der Rest bleibt bei den Künstlern. Damit ist Bandcamp für Musiker ein gutes Geschäft. Denn bei Streaminganbietern wie Spotify oder Apple Music sehen die Künstler – wenn sie nicht die ganz großen Stars sind – meist nur einen Bruchteil der Einnahmen. Dass Bandcamp in der Coronapandemie an einem Tag pro Monat auf seinen Anteil am Erlös verzichtete, machte die Plattform noch populärer – nicht nur in der Indie-Musikszene. Das 2007 gegründete Bandcamp galt bislang als die künstlerfreundliche Plattform.