Arkona Forte Berliner und Zugezogene gründen Kiezchor

Chorfahrten führen die Sängerinnen und Sänger von Arkona Forte ins Wendland und in die Uckermark. (Tanja Brückner)

Arkona Forte ist ein echter Kiezchor. Der Kiez liegt rund um den Arkona-Platz in Berlin Mitte. Die gut 25 Chormitglieder leben alle rings um den Platz oder in den angrenzenden Straßen. Viele arbeiten auch in der Nachbarschaft.

Bei einem gemeinsamen Abendessen beschlossen einige der heutigen Chormitglieder ihren Chor "Arkona Forte" zu gründen. Singen wollten sie vorwiegend Pop- und Folksongs. In einem abgeschiedenen Haus im Wendland oder in der Uckermark treffen sie sich zu produktiven, aber entspannten Probenwochenenden. Und das Leben jenseits der Musik kommt auch zu Hause in Berlin nicht zu kurz. Gemeinsame Abende und talentierte Köche unter den Sängerinnen und Sängern führten dazu, dass der Chor ein eigenes Kochbuch veröffentlicht hat.