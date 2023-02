Antifeminismus steht für Sexismus, Frauenfeindlichkeit und auch Queerfeindlichkeit. Es gibt zunehmend mehr antifeministische Strömungen und Vorfälle in Deutschland, doch bisher existierten nur wenige Möglichkeiten der Nachverfolgung. Nun aber ist die bundesweit erste Meldestelle Antifeminismus eingerichtet, sie ist angesiedelt bei der Amadeu Antonio Stiftung.

"Wir sprechen von einer organisierten Bewegung gegen Feminismus, Gleichstellung und Selbstbestimmung", sagt Hannah Beeck, die diese Meldestelle mit aufgebaut hat. Sie berichtet aus ihrer Beratungspraxis von Droh- und Hassnachrichten im Netz gegen Frauen und Organisationen, die sich feministisch positionieren, von Anfeindungen gegen Gleichstellungsbeauftragte in den Kommunen und von körperlichen Angriffen gegen queere Menschen auf der Straße. Ein weiteres Beispiel seien "die organisierten Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache".

Solche Vorfälle könnten jetzt auf der Homepage in einer sehr einfachen Maske gemeldet werden, berichtet Hannah Beeck. Die Angaben würden anonymisiert ausgewertet und nicht an die Behörden weitergegeben: "Wir möchten den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Fragen zu teilen." Denn Antifeminismus laufe weitgehend unter dem Radar der Gesellschaft und der Politik ab. Es sollten deshalb auch dann Vorfälle gemeldet werden, "wenn sie unter der Strafbarkeitsgrenze passieren".

Viele Angriffe passierten zum Beispiel nicht öffentlich auf Facebook oder Twitter, sondern in persönlichen E-Mail-Fächern: "Wir möchten den Menschen eine Plattform geben und gleichzeitig zeigen, dass Antifeminismus ein sehr breites Spektrum ist." Das gehe nur, wenn man auch Fälle sammle, die nicht auf den großen Radar kommen, sagt Hannah Beeck.

Es gehe natürlich auch um konkrete Hilfe für Betroffene: In der Meldemaske können sie angeben, ob sie eine Beratung möchten; in diesem Fall werden sie von der Amadeu Antonio Stiftung beraten oder weitergeleitet an unterstützende Strukturen wie Opferberatungsstellen oder die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus.