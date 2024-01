Zum 100. Geburtstag von André Franquin bringt der Carlsen-Verlag mehrere Bände heraus: Übers Jahr verteilt erscheinen die acht Bände seiner "Spirou und Fantasio"-Serie in neuer Überarbeitung. Außerdem erscheint eine Deluxe-Ausgabe des Spirou-Gaston-Crossovers "Die Bravo Brothers". Am 27. Februar folgt die Marsupilami-Story "Ein Nest im Urwald" neu unter dem Titel "Huba - eine Liebesgeschichte".



"Gaston: Aus dem Leben eines Chaoten" (ab 8.1.) ist der erste deutsche Nachdruck eines Taschenbuchs, das 1965 in Frankreich veröffentlicht wurde. Die Strips sind zwar aus Alben bekannt, wurden aber von Franquin für diese Ausgabe neu gezeichnet.



"Schwarze Gedanken" erscheint am 31. Januar erstmals in einer vollständigen Gesamtausgabe.



Außerdem hat der deutsche Künstler Flix bereits vor einigen Jahren zwei Bände mit Franquin-Figuren veröffentlicht: "Spirou in Berlin" und "Das Humboldt-Tier: Ein Marsupilami-Abenteuer".