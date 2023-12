Der Mann, der schneller schießt als sein Schatten: Lucky Luke ist in Belgien sogar an der Wand einer U-Bahnstation in Charleroi zu sehen.

Der Mann, der schneller schießt als sein Schatten: Lucky Luke ist in Belgien sogar an der Wand einer U-Bahnstation in Charleroi zu sehen. © imago images / Melba / Melba via www.imago-images.de

Zum Lucky-Luke-Universum gehören aber unbedingt auch die Dalton-Brüder dazu, die es immer wieder schafften, aus dem Gefängnis auszubrechen, nur um am Ende von Lucky Luke wieder geschnappt zu werden. Am lustigsten fand ich immer, wenn der älteste und zugleich kleinste Dalton, Joe, einen Tobsuchtsanfall bekam oder mit dem jüngsten und größten Dalton, Averell, aneinander geriet. Averell konnte es übrigens in puncto Blödheit gut mit Rantanplan aufnehmen.

Außerdem tauchten in den Comics oft historische Figuren auf, manche sogar mehrmals, darunter Abraham Lincoln, Calamity Jane und Billy the Kid. Zuletzt traf er sogar auf Bass Reeves, einer der ersten schwarzen US-Marshalls, der mit Lucky Luke gegen den Ku-Klux-Klan kämpft.

Doch am Ende jedes Abenteuers sieht man stets, wie der Cowboy auf seinem treuen Pferd Jolly Jumper – das übrigens so schlau ist, dass es Schach spielen kann – in den Sonnenuntergang reitet und singt: „I’m a poor lonesome cowboy and a long way from home.“