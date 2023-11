Anatomie eines Pogroms

Berliner Scheunenviertel 1923

29:08 Minuten Im Berliner Scheunenviertel leben in den 1920er-Jahren Juden aus Polen, Galizien und Russland. Gegen sie richtet sich 1923 ein Pogrom. © picture alliance / akg-images

Hoffmann, Lorenz; Barth, Tobias · 01. November 2023, 19:30 Uhr

Am 5. November 1923 ziehen aufgebrachte Menschen Richtung Berliner Scheunenviertel. Dort leben damals so genannte Ostjuden in oft ärmlichsten Verhältnissen. Zwei Tage lang werden sie angegriffen und erniedrigt. Wie kam es zu dem antisemitischen Pogrom?