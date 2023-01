Sachbücher zum Jahr 1923

Krisen und Aufruhr vor 100 Jahren

13:32 Minuten Besetzung von Essen durch französische Soldaten am 11. Januar 1923. Die "Ruhrkrise" war die erste von zahlreichen Krisen in dem Jahr. © picture-alliance / brandstaetter images / Austrian Archives (S) / Anonym

Von Florian Felix Weyh · 05.01.2023

1923 ist ein Jahr, das nicht in großem Umfang in die Schulbücher eingegangen ist. Es verkörpert aber einen Krisenhöhepunkt in der jungen Weimarer Republik. 100 Jahre später gibt es eine ganze Reihe Bücher zu dem Jahr – und hier den Überblick dazu.