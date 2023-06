Studiengebühren, exzellente Noten und Aufnahmetests: Die Hürden, um an einer begehrten US-amerikanischen Universität zu studieren, sind hoch. Ginge es allein nach diesen Kriterien, wären wahrscheinlich fast alle Studierenden in den USA weiße oder asiatisch-stämmige Amerikaner. Deshalb berücksichtigen Hochschulen auch den ethnischen Hintergrund bei der Studienplatzvergabe.

Das nennt sich Affirmative Action. Allerdings hat eine Organisation vor dem höchsten US-Gericht in Washington, dem Supreme Court, gegen die Fördermaßnahmen geklagt. Das Urteil gegen zwei Universitäten soll bald fallen, mit landesweiten Folgen.

Affirmative Action bedeutet so viel wie „aktive Gleichberechtigungspolitik“, man spricht auch von „positiver Diskriminierung“. Verschiedene Förderregelungen in den USA zielen darauf ab, Minderheiten einen besseren Zugang zu Hochschulen, aber auch zu staatlichen Unternehmen und Organisationen zu gewährleisten. Präsident John F. Kennedy schob die Politik der Affirmative Action 1961 für den Arbeitsmarkt an, um Diskriminierung bei staatlichen Auftragnehmern abzubauen und mehr Chancengleichheit zu schaffen.

So ist es seit der Bürgerrechtsbewegung Ende der 1960er-Jahre auch an vielen US-Universitäten Praxis, historisch benachteiligte Bewerberinnen und Bewerber zu bevorzugen – wenn sie annähernd ähnlich abschneiden wie Angehörige der weißen Mehrheitsgesellschaft. Es profitieren besonders Schwarze, Hispanics und Indigene.

Denn in ihren Bildungskarrieren sind People of Color bis heute strukturell benachteiligt, auch weil sie häufig in ärmeren Stadtvierteln leben. Schulen in den USA werden über die Grundsteuer finanziert. In Gegenden mit geringerem Steueraufkommen fehlt es demnach oft an Geld für schulische und außerschulische Aktivitäten. Faktoren, die für eine Bewerbung an einer Spitzen-Universität mit entscheidend sind.

Eine feste Quote für Minderheiten an Universitäten darf es seit einem Urteil des Supreme Court aus dem Jahr 1978 nicht mehr geben. Stattdessen können die Herkunft, Ethnie und der soziale Hintergrund Faktoren sein, die bei der Bewerbung berücksichtigt werden. Es soll um eine ganzheitliche Betrachtung der Studierenden gehen.

Mehrere US-Bundesstaaten erlauben Affirmative Action jedoch nur an privaten, nicht aber an ihren öffentlichen Hochschulen: Arizona, Kalifornien, Florida, Idaho, Michigan, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma und Washington.

Die Haltung der Bevölkerung zu den Fördermaßnahmen war laut einer NBC-Umfrage zuletzt mehrheitlich zustimmend: Im April 2023 sprachen sich 53 Prozent aller Befragten dafür aus, 42 Prozent dagegen – mit der Begründung, die Programme würden weiße und asiatisch-stämmige Amerikaner benachteiligen. Noch im Februar waren 62 Prozent laut Reuters/Ipsos der Meinung, dass Herkunft und Ethnie bei Hochschulzulassungen überhaupt nicht berücksichtigt werden sollten.

Vor dem Obersten Gericht in Washington hat die rechtskonservative Vereinigung „Students for Fair Admissions“ („Studierende für eine gerechte Zulassung“) geklagt – gegen die private Harvard-Universität und die staatliche Universität von North Carolina. Im ersten Fall sieht die Organisation asiatisch-stämmige US-Amerikaner diskriminiert, im zweiten Fall zusätzlich weiße.

Hinter den "Students for Fair Admissions" steht der Aktivist Edward Blum. Er ist Präsident der rechtskonservativen Vereinigung und zieht schon seit Jahren gegen Affirmative Action juristisch zu Felde, denn das Prinzip sei „ungerecht, unnötig und verfassungswidrig“. Es gelte vielmehr die „ursprünglichen Prinzipien der Bürgerrechtsbewegung“ der Nation wiederherzustellen. Hautfarbe und ethnische Zugehörigkeit dürften für ihn keine Faktoren bei der Zulassung zu einem Studium sein.

Im Sinne der Kläger argumentiert der Anwalt Wencong Fa von der konservativen Pacific Legal Foundation in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento. Der chinesisch-stämmige Anwalt hat dem Supreme Court einen Schriftsatz zugeleitet, der die Abschaffung von Affirmative Action unterstützt.

Wir sind der Meinung, dass jeder Einzelne nach seinen individuellen Eigenschaften, Verdiensten und Interessen beurteilt werden sollte. Ein System, in dem Hautfarbe den Ausschlag gibt, verschiebt die Maßstäbe. Das verschafft einigen einen Vorteil. Andere benachteiligt es – in beiden Fällen wegen des ethnischen Hintergrunds. Anwalt Wencong Fa, Pacific Legal Foundation

Tatsächlich hat Harvard für das Abschlussjahr 2027 mit 29,9 Prozent eine Rekordzahl asiatisch-stämmiger Amerikaner aufgenommen. Gleichzeitig ging der Anteil Schwarzer (15,3 Prozent) und Latinos (11,3 Prozent) zurück.

Affirmative Action, so Kritiker, sei selbst rassistisch. Ein Argument, das Gegner von Fördermaßnahmen häufig vorbringen, wird auch von manchen Studierenden an der Universität von North Carolina geteilt: So sei es „zynisch“ anzunehmen, Schwarze würden es nur aufgrund „übergroßer Vorteile“ an die Universität schaffen, so der studentische Vertreter der Republikaner, Jacob James.

Die Motive hinter den aktuellen Klagen sieht die Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson auch im politischen Klima der USA begründet. Spätestens seit der Präsidentschaft von Barack Obama sei das Land „unglaublich polarisiert“. Viele weiße Konservative fühlten sich „in die Ecke gedrängt“ – auch aufgrund der höheren Geburtenrate unter Minderheiten, die langsam zur Mehrheit werden. Aus der Befürchtung heraus, eigene Privilegien zu verlieren, setze man sich „zur Wehr“, so die Wissenschaftlerin.

Affirmative Action hat die Universitäten in den vergangenen Jahrzehnten vielfältiger gemacht. Doch die Institutionen betonen auch, dass Herkunft und Ethnie nur eines von vielen Kriterien bei ihrer Auswahl sei und alle Aspekte einer Bewerbung zum Tragen kämen.

So hält es auch die private University of San Francisco, an der ein Studium 50.000 Dollar pro Jahr kostet. An der juristischen Fakultät kommt mehr als die Hälfte der Studierenden aus ansonsten unterrepräsentierten Gruppen. Die Rektorin Susan Freiwald sieht dafür ein gewichtiges Argument: "Wir leben in einer multiethnischen Demokratie, und Juristen sind sehr mächtige Leute. Deshalb müssen die Juristen aus unterschiedlichen Milieus kommen."

Ähnlich betrachtet es David Oppenheimer, Juraprofessor an der staatlichen University of Berkeley. Er plädierte im Namen von zwei Dutzend Rektoren und Professoren in einem Schriftsatz an das Oberste Gericht für Affirmative Action. An seiner eigenen Elite-Uni darf er das Prinzip nicht anwenden, bedauert er.

Was große Denker großartig macht, ist, dass sie die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Der Weg zu großartigen Entscheidungen besteht darin, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und Sichtweisen in einem Raum zusammenzubringen, unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit und Geschlecht. David Oppenheimer, Juraprofessor an der staatlichen University of Berkeley

Die Historikerin Waldschmidt-Nelson hält es für „bedauerlicherweise sehr wahrscheinlich“, dass der Supreme Court zu Ungunsten von Affirmative Action urteilt. Das wäre auch aus Sicht vieler anderer Experten wenig verwunderlich: Denn seit der Präsidentschaft von Donald Trump beherrscht eine konservative Mehrheit den Obersten Gerichtshof der USA mit sechs zu drei Stimmen. Die konservativen Richter hätten sich fast alle in der Vergangenheit gegen Affirmative Action ausgesprochen, so Waldschmidt-Nelson. Die Tendenz wurde bei der mündlichen Verhandlung im Oktober 2022 deutlich.

Das Gericht hat in dieser Zusammensetzung bereits mehrere gesellschaftlich hoch umstrittene Urteile gefällt. So kippte es das landesweite Recht auf Abtreibung, das seit 1973 bestanden hatte und unter dem Namen des Falls „Roe vs. Wade“ bekannt war. Weitere Entscheidungen zum Waffenrecht und zur Klimapolitik sorgten ebenfalls für Kontroversen.

Sollte der Supreme Court Affirmative Action tatsächlich kippen, hätte das nach den Worten der Historikerin Waldschmidt-Nelson „eklatante Auswirkungen auf alle öffentlichen und privaten Institutionen“.

Die zu erwartenden Folgen lassen sich am Beispiel Kalifornien aufzeigen: In einem Referendum hatte sich 1996 eine Mehrheit der Bevölkerung für die Abschaffung von Affirmative Action an staatlichen Unis ausgesprochen. Danach sank die Zahl Schwarzer, indigener und hispanischer Studierender an Elitehochschulen wie Berkeley oder der University of California um die Hälfte. Heute ist sie immer noch nicht wieder auf dem Stand von damals.

Und das, obwohl Kaliforniens staatliche Universitäten eine halbe Milliarde Dollar investierten, um mit anderen Maßnahmen unterrepräsentierte Gruppen zu gewinnen.