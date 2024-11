Ende Oktober formulierte Theodor W. Adorno im amerikanischen Exil Los Angeles einen aufgebrachten Brief an Rudolf Kolisch. Er wollte wissen, sie es Hanns Eisler ginge. Man hatte ihm berichtet, Anton Webern wäre von dessen Schwiegersohn erschossen worden. „Hast Du irgendetwas von der Sache gehört?“, so Adorno an den Geiger. Tatsächlich war Webern irrtümlich von einem amerikanischen Soldaten getroffen worden.