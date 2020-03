2746. Ausgabe: Rätseln Sie mit! Ist das nicht eine „Grande Dame“?

Von Ralf Bei der Kellen

Fragen über Fragen: Rätseln Sie mit! (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

Seit 1911 gibt es den internationalen Frauentag, seit 1921 wird er am 8. März gefeiert. Wurde früher vor allem für das Frauenwahlrecht gestritten, so wird heute die konsequente Gleichstellung der Frau gefordert.

Gesucht wird ein Substantiv bzw. ein Eigenname mit sechs Buchstaben drei Silben.

1. Frage

Im Jahr 1911 beginnt auch die diesmalige musikalische Reise. Damals streikten in Lawrence im US-Bundesstaat Massachusetts die Textilarbeiterinnen gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen – mit Erfolg. "Die Arbeiterin braucht Brot, aber sie braucht auch Rosen." Nach diesem Ausspruch einer Gewerkschaftlerin ging der Streik als "Bread And Roses-Streik" in die Geschichte ein. Ein Gedicht über das Ereignis wurde 1976 von der Folksängerin Mimi Fariña vertont. In der Sendung zu hören ist es in einer Version der Sängerin Dawn Landes. Und wie hieß Mimi Fariña mit Mädchennamen? Die Frage erscheint vielleicht weniger abwegig, wenn man weiß, dass ihre Schwester mit Vornamen Joan heißt. Aus dem gemeinsamen Familiennamen der beiden soll notiert werden: der dritte von vier Buchstaben.

2. Frage

"Have You Seen A Horizon Lately?" heißt ein Stück auf dem 1973 erschienenen Album "Approximately Infinite Universe" von Yoko Ono. Sie dürfte zu den umstrittensten Frauen der Popgeschichte gehören. Für die einen brachte sie John Lennon auf die schiefe Bahn, die anderen bescheinigten ihr den Ausverkauf ihrer Integrität als Fluxus- und Multimediakünstlerin. Dass Yoko Ono immer als Künstlerin aktiv geblieben ist, wird dabei oft übersehen. 1972 und 1987 nahm sie zum Beispiel an einer renommierten deutschen Kunstausstellung teil. Und wie heißt diese alle fünf Jahre in Kassel stattfindende Ausstellung? Aus ihrem Namen soll notiert werden: der vierte Buchstabe.

3. Frage

Für die dritte Musik zeichnen gleich zwei Frauen verantwortlich. Das Stück "Sicilienne" stammt von Maria Theresia von Paradis, einer Mitte des 18. Jahrhunderts in Wien geborenen Komponistin, die u.a. mit Haydn und Mozart bekannt war. Gesucht wird: die Interpretin des Stücks. Geboren wurde diese Cellistin am 26. Januar 1945 in Oxford; gestorben ist sie am 19. Oktober 1987 in London. Verheiratet war sie mit dem Dirigenten Daniel Barenboim. Die Erkrankung an Multipler Sklerose setzte ihrer Karriere ein vorzeitiges Ende. Obwohl sie Britin war klingt ihr Name durch und durch Französisch. Aus ihrem zweiteiligen Familiennamen soll aufgeschrieben werden: vom zweiten Wort der zweite Buchstabe.

4. Frage

1966 spielte Eva Pflug den Sicherheitsoffizier Tamara Jagellovsk in der Fernsehserie "Raumpatrouille". Die Rolle machte Pflug über Nacht bekannt, wurde allerdings in den Jahren darauf auch zum Fluch, da sie Pflug auf den Typ der starken Frau festlegte – und der war in den späten 1960er Jahren noch nicht sonderlich gefragt. 1970 nahm sie ihre einzige LP auf. Aus dieser ist in der Sendung das Lied "Was soll das" zu hören, der Text stammt von Joachim Fuchsberger, die Musik komponierte Erich Ferstl. Und wie hieß das Raumschiff, auf dem Eva Pflug als amazonenhafter Sicherheitsoffizier vor der Nase von Dietmar Schönherr alias Commander McLane ihren Dienst versah? Aus seinem Namen soll notiert werden: der erste oder der vierte von fünf Buchstaben.

5. Frage

Vor 100 Jahren war das Frauenwahlrecht vielerorts noch ein Novum. In Großbritannien hatten dafür über zwei Jahrzehnte lang die sogenannten Suffragetten gekämpft, manche von ihnen unter Einsatz des Lebens. 1964 entstand auf der Grundlage zweiter Romane der Schriftstellerin P. L. Travers ein Musicalfilm mit Julie Andrews in der Hauptrolle. In diesem kommt u.a. ein Lied mit dem Titel "Sister Suffragette" vor. Das Lied macht sich zwar eher über die Frauenbewegung lustig, aber viele hörten hier zum ersten Mal von den Suffragetten, was der Patriarch Walt Disney so wohl kaum geplant habe dürfte. Der Titel des Films ist auch der Name seiner Hauptfigur. Dieser besteht aus zwei Wörtern, notiert werden soll: vom zweiten Wort: der erste, der dritte oder der vierte Buchstabe.

6. Frage

Als Lou Reed und John Cale 1965 für ihre Band einen neuen Schlagzeuger suchten, fanden sie: eine Schlagzeugerin – damals ein absolutes Novum. Mit ihr kam auch der neue Bandname: The Velvet Underground. In der Sendung zu hören ist sie als Sängerin des Liedes "After Hours". Und wie heißt die Frau? Aus ihrem kompletten Vornamen, also nicht ihrem abgekürzten Spitznamen, soll aufgeschrieben werden: der zweite von sieben Buchstaben. Dieser ist auch der erste ihres eher unbekannten zweiten Vornamens.

