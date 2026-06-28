250 Jahre USA
John Trumbulls Gemälde „Die Unabhängigkeitserklärung“ zeigt den fünfköpfigen Redaktionsausschuss der Unabhängigkeitserklärung, der dem Kongress sein Werk vorlegt. Das Original hängt in der Rotunde des US-Kapitols © imago / United Archives International
Ideale und Realitäten der amerikanischen Staatsgründung
51:08 Minuten
Am 4. Juli feiern die USA ihren 250. Geburtstag. Die Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson und der Politologe Philipp Lepenies diskutieren über die philosophischen Ideale der US-Gründerväter und beleuchten, was für ein Experiment die Revolution war.