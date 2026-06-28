250 Jahre USA

Ideale und Realitäten der amerikanischen Staatsgründung

51:08 Minuten
„Die Unabhängigkeitserklärung“ von John Trumbull (1756–1843). John Trumbulls Gemälde zeigt den fünfköpfigen Redaktionsausschuss der Unabhängigkeitserklärung, der dem Kongress sein Werk vorlegt. Das Original hängt in der Rotunde des US-Kapitols.
John Trumbulls Gemälde „Die Unabhängigkeitserklärung“ zeigt den fünfköpfigen Redaktionsausschuss der Unabhängigkeitserklärung, der dem Kongress sein Werk vorlegt. Das Original hängt in der Rotunde des US-Kapitols © imago / United Archives International
Lepenies, Philipp; Waldschmidt-Nelson, Britta; Newmark, Catherine |
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Am 4. Juli feiern die USA ihren 250. Geburtstag. Die Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson und der Politologe Philipp Lepenies diskutieren über die philosophischen Ideale der US-Gründerväter und beleuchten, was für ein Experiment die Revolution war.
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Ein akustischer Denkraum: über Alltägliches und Akademisches, über Sinn und Unsinn.

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