250 Jahre USA

Ideale und Realitäten der amerikanischen Staatsgründung

51:08 Minuten John Trumbulls Gemälde „Die Unabhängigkeitserklärung“ zeigt den fünfköpfigen Redaktionsausschuss der Unabhängigkeitserklärung, der dem Kongress sein Werk vorlegt. Das Original hängt in der Rotunde des US-Kapitols © imago / United Archives International

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Am 4. Juli feiern die USA ihren 250. Geburtstag. Die Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson und der Politologe Philipp Lepenies diskutieren über die philosophischen Ideale der US-Gründerväter und beleuchten, was für ein Experiment die Revolution war.