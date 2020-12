Der passionierte Läufer und Journalist Christopher McDougall erzählt, wie er einen verwahrlosten Esel wieder auf die Hufe brachte. Am Ende starten die beiden gemeinsam beim Eselrennen in den Rocky Mountains. Absolut kitschfrei und herzerwärmend! Mehr

Jan Kuhlbrodts „Die Rückkehr der Tiere" ist ein Kaleidoskop der Erinnerungen an eine systemkonforme Jugend in der DDR und an die Wendezeit. Nicht als gradliniger autobiografischer Bericht notiert, sondern als wundersames Erzählmosaik.