René Goscinny

Erinnerung an einen Vater, der nicht nur Asterix hinterließ

06:01 Minuten
Das Bild zeigt René Goscinny im Alter von 45 Jahren mit der Comic-Figur Asterix.
René Goscinny (1926-1977) mit Asterix: In dem Buch "Das Klimpern der Schlüssel" beschreibt seine Tochter Anne Goscinny das Leben des französischen Autors und Cartoonisten. © picture-alliance / dpa
Fuhrig, Dirk |
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Vor 100 Jahren wurde der Erfinder von Asterix, Lucky Luke und des kleinen Nick geboren - der Autor und Cartoonist René Goscinny. Seine Tochter Anne Goscinny geht in dem Buch "Das Klimpern der Schlüssel" auf Spurensuche. Ein Besuch in Paris.
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