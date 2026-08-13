René Goscinny

Erinnerung an einen Vater, der nicht nur Asterix hinterließ

06:01 Minuten René Goscinny (1926-1977) mit Asterix: In dem Buch "Das Klimpern der Schlüssel" beschreibt seine Tochter Anne Goscinny das Leben des französischen Autors und Cartoonisten. © picture-alliance / dpa

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Vor 100 Jahren wurde der Erfinder von Asterix, Lucky Luke und des kleinen Nick geboren - der Autor und Cartoonist René Goscinny. Seine Tochter Anne Goscinny geht in dem Buch "Das Klimpern der Schlüssel" auf Spurensuche. Ein Besuch in Paris.