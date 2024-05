Schau in Weimar

Schikane und Terror durch Zwangsarbeit in der NS-Zeit

10:00 Minuten Wer wohnungslos oder suchtkrank war, als "assozial" eingestuft wurde oder gebettelt hat, wurde in vielen Fällen zur Zwangsarbeit verpflichtet. Der Großteil der Zwangsarbeitenden waren aber Menschen, die in Konzentrationslagern gefangen gehalten wurden. © picture alliance / dpa / Monika Skolimowska

Bernhard, Henry · 02. Mai 2024, 13:22 Uhr

Jeder vierte Mensch in Deutschland hat 1944 unter Zwang gearbeitet. KZ-Insassen bauten ihre eigenen Gefängnisse. Wohnungslose Menschen oder ethnische Minderheiten wurden in Arbeitslagern gepeinigt. Eine Ausstellung in Weimar widmet sich dem Thema.