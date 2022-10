Zeitnot und ihre Gründe

Wer wenig Zeit hat, muss sich besser organisieren: Diesen häufig geäußerten Rat können viele Menschen nicht umsetzen. Sie seien in Aufgaben eingebunden, die man nicht abgeben könne, sagt die Publizistin Teresa Bücker . Dazu zählt sie beispielsweise Alleinerziehende und pflegende Angehörige.

Sie hätten sehr wenig Zeit für sich selbst, für Erholung, aber auch für politisches Engagement. In ihrem Buch "Alle_Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit" fordert sie eine neue Zeitkultur und -politik.

"Strukturell zeitarm" seien auch Mehrfachbeschäftigte, sagt Bücker. Dieses Problem nehme in Deutschland zu: "Zuletzt waren es 3,5 Millionen Menschen, die in mehrere Jobs eingebunden sind. Die haben sehr lange Arbeitstage."

Die eigentliche Ursache sei finanzielle Ungerechtigkeit. Wer wenig Geld verdiene, könne sich nur eine Wohnung am Stadtrand leisten und habe dadurch längere Arbeitswege. Zwei Stunden Pendelstrecke könne man nicht einfach "wegzaubern".

Prekäre Beschäftigung in Deutschland

Allerdings sei Deutschland "gar nicht so modern, wie wir wirklich denken", betont die SZ-Kolumnistin und frühere Chefredakteurin des feministischen Onlinemagazins "EDITION F". "Die Sorgearbeit ist zwischen den Geschlechtern auch weiterhin so ungerecht verteilt, dass Frauen pro Tag im Schnitt sehr viel weniger Freizeit haben, weil wir mehr von der unbezahlten Arbeit zu Hause übernehmen."

Gerade am Wochenende könne man sehen, dass Männer sich auf eine "wundersame Art und Weise mehr Freizeit zaubern" – bis zu vier Stunden mehr allein an einem Samstag. Da sollten Paare "in die persönliche Auseinandersetzung" für eine gleichberechtigte Partnerschaft gehen.