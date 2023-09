Young Euro Classic 2023

Konzerthaus Berlin

Aufzeichnung vom 21.08.2023



Jewhen Stankowytsch

Kammersinfonie für Flöte und Orchester Nr. 3



Malcolm Arnold

Konzert für Flöte und Streichorchester op. 45



Bohdana Frolyak

"The Way" für Orchester



Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67



Daryna Bachynska, Flöte

Youth Symphony Orchestra of Ukraine

Leitung: Oksana Lyniv