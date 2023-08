„Hi Mozart“ – so lautet das Motto der Sommerlichen Musiktage Hitzacker 2023. Die sind das älteste Kammermusikfestival Deutschlands. Das Berliner Atos Trio steuerte ein rein Wienerisches Programm bei. Mozart wollte in Wien Karriere machen, so ganz ist ihm das nicht gelungen. Aber seinen Nachfolgern - viele von ihnen Wunderkinder wie er - ebnete er den Weg. Neben Mozarts unbeschwertem spätem C-Dur-Trio spielen die Geigerin Annette von Hehn, der Cellist Stefan Heinemeyer und der Pianist Thomas Hoppe das sagenhaft frühreife und tief romantische Trio op. 1 von Erich Wolfgang Korngold, die erstaunlich spätromantische Triofantasie op. 63 des Bürgerschrecks Ernst Krenek und vier Charakterstücke Fritz Kreislers.