Young Euro Classic 2020: Griechenland und Europa Antike und Gegenwart

Moderation: Ulrike Klobes

Das Festival der Jugendorchester ist in diesem Jahr ein Kammermusikfestival mit Gästen aus aller Welt. Der Auftakt ist Griechenland gewidmet, das als Wiege der europäischen Kultur gilt. Griechische Kompositionen und Musiker aus dem Kulturkreis dominieren.

Lange war offen, ob und wie das Festival der Jugendorchester stattfinden kann. Bisher haben wir regelmäßig die Konzerte von Young Euro Classic mitgeschnitten und gesendet, oft auch live. Nun können wir einen besonderen Jahrgang begleiten.

Das Festival konzentriert sich auf Kammermusikalisches und will als Plattform wie Perspektive für junge Profimusiker wirken. Diesen Gedanken teilen sie mit der Universität der Künste Berlin, der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin und der Barenboim-Said Akademie. Hier wurden junge Profimusiker gewonnen, mit denen das Publikum das reichhaltige "Geschenk der Kulturgeschichte" entdecken kann.

Der Eröffnungsabend widmet sich Griechenland - die Wiege der europäischen Kultur. Die musikalische Leitung des Programms übernimmt der griechisch-albanische Geiger Jonian Ilias Kadesha.

Gemeinsam mit jungen Kolleginnen aus ganz Europa interpretiert er unter anderem die heute immer noch zu wenig gespielte Musik des in Berlin ausgebildeten griechischen Komponisten Nikos Skalkottas. Skalkottas gehörte zu den Schülern in der Meisterklasse von Arnold Schönberg an der Preußischen Akademie der Künste. Ihm blieb, bei allen modernen Ambitionen immer die Volksmusik seiner griechischen Heimat wichtig.

Auch Musik von Iannis Xenakis steht auf dem Programm, der eine der wichtigen künstlerisch-experimentellen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts war - neben dem Musikalischen auch im Bereich der Architektur. Da Werke von Franz Schubert, Béla Bartók und des jungen Felix Mendelssohn Bartholdy hinzutreten, entsteht eine besondere, europäische Bühne.

Sie wollen unser Konzert in besonderer Qualität verfolgen? Dann wechseln sie während der Sendung hier auf unseren hochaufgelösten Stream (ACC 256 kbit/sec.).

Young Euro Classic

"Griechenland und Europa"

Aufzeichnung vom 1. August 2020 im Konzerthaus Berlin



Iannis Xenakis

"Dhipli Zyia" für Violine und Violoncello

Felix Mendelssohn Bartholdy

Scherzo a-Moll für Streichquartett op. 81

Nikos Skalkottas

"Epirotikos" aus: 36 Griechische Tänze

Franz Schubert

"Der Hirt auf dem Felsen" für Sopran, Klarinette und Klavier D 965

Nikos Skalkottas

Variationen über ein griechisches Volkslied für Klaviertrio

"Kritikos" aus: 36 GriechischeTänze

Felix Mendelssohn Bartholdy

Sinfonie für Streicher Nr. 2 D-Dur

Béla Bartók

Rhapsodie Nr. 1 für Violine und Streicher Sz. 87

Originaltexte von Lea Singer werden zwischen den Musikstücken gelesen

Christina Poulitsi, Sopran

Dionysis Grammenos, Klarinette

Julien Quentin, Klavier

Vashti Hunter, Violoncello

Nicholas Rimmer, Klavier

Caerus Ensemble

Leitung und Violine: Jonian Ilias Kadesha