Wüstenrot-Gestaltungspreis zum Einfamilienhaus

Trotz aller Argumente bezüglich Klimawandel, Ökologie und Zersiedelung der Landschaft gilt vielen Deutschen das Leben im Einfamilienhaus als wichtiges Ziel. Doch die Verknappung von Baugrund hat in mancher Stadt auch schon zu Einschränkungen geführt, wie etwa in Hamburg-Nord, wo 2020 beschlossen wurde, in Neubaugebieten keine Grundstücke mehr für Einzelhäuser mehr auszuweisen.