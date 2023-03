Zum World Sleep Day

Der 17. März 2023 ist dem gesunden Schlaf gewidmet. Seit 2008 gibt es eigens einen Tag dafür, den World Sleep Day. Er findet immer am Freitag vor dem kalendarischen Frühlingsanfang in der nördlichen Hemisphäre statt, also in einer Zeit, in der viele Menschen über Müdigkeit, Gereiztheit und Antriebslosigkeit klagen.