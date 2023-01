Wohnungsnot

Ist ein Wohnflächenlimit die Lösung?

10:05 Minuten Wie wollen wir in Zukunft wohnen? 35 Quadratmeter pro Kopf sollten ausreichen, sagt der Architekt Florian Fischer-Almannai. © imago / Ikon Images / Matt Lyon

Florian Fischer-Almannai im Gespräch mit Marietta Schwarz · 14.01.2023

Die Wohnungsnot, gerade in Städten, wird in Deutschland immer größer. Es fehlt vor allem an bezahlbarem Wohnraum. Nutzbare Wohnfläche sei eigentlich da, sagt der Architekt Florian Fischer-Almannai, man müsse sie nur wieder effizienter nutzen.