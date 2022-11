Wie wollen wir leben?

Wohnen wird immer mehr zur sozialen Frage: Steigende Mieten und Energiekosten lassen viele zweifeln, ob sie auf Dauer in ihren vier Wänden bleiben können. So mancher, der noch in einer großen Wohnung oder einem eigenen Haus lebt, würde sich gern verkleinern, vielleicht andere mit dazu nehmen. Ältere suchen Alternativen zum Seniorenheim. Und manch Single ist das Alleinleben leid und sucht Gemeinschaft. Was gibt es an alternativen Wohnformen?

Frühzeitig über das Wohnen nachdenken

„Wie wir wohnen, hat eine wesentliche Bedeutung dafür, wie wir leben“, sagt Afra Höck, Leiterin der Landesberatungsstelle Gemeinschaftliches Wohnen in Hessen. Sie berät Interessierte, die ein gemeinsames Wohnprojekt auf die Beine stellen wollen.

„Die Bandbreite ist sehr groß: Schwerpunkt ist Wohnen im Alter. Andere wollen mehr Trubel im Haus, sie haben lieber ein Mehrfamilienhaus, die nächsten planen ein soziales Projekt mit bezahlbaren Mieten.“ Es gibt Unterschiede bei der Rechtsform, auch bei der Finanzierung – da sei viel zu beachten, so Afra Höck. Wichtig auch: „Was will man? Wieviel Nähe, wie viel Distanz? Gießt man das in vertragliche Regelungen?“



Ihr Rat: „Frühzeitig über das Wohnen nachzudenken.“ Nicht erst in der Umbruchphase zwischen Arbeit und Rente, sondern sich ganz unbefangen vorher zu befragen. „Das macht Spaß und kann auch befreiend sein.“

Gemeinsames Bauen und Wohnen als Abenteuer

„Singles beschäftigt die Frage: Wie will ich eigentlich im Alter leben?“, sagt der Journalist Lennart Herberhold; er lebt seit 15 Jahren allein. „Das ist ein Thema, was sich mit den Jahren so aufbaut. Und die große Frage ist, verpasst man den Punkt, dass man sich einer Gemeinschaft anschließt? “

Aus der Frage wurde ein Buch über alternative Wohnformen: „Zusammen! Wie Deutschland neues Wohnen ausprobiert“. Darin portraitiert er unter anderem ein solidarisches Dorf im niedersächsischen Wendland und eine Hausgemeinschaft in Mannheim, die sich der Gentrifizierung ihres Stadtteils entgegengestellt hat. Dort haben die Mieter ihr Haus selbst gekauft. „Das sind Idealisten, Pioniere!“ Seine Erfahrung: „Gemeinschaftliches Bauen und Wohnen ist ein Abenteuer, eine Lebensaufgabe.“