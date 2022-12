Ihr Jahresrückblick – Wofür sind Sie dankbar?

Viele Menschen sind froh, dass dieses Jahr vorüber ist und hoffen auf bessere Zeiten in 2023. Zwar scheint die Coronapandemie überstanden zu sein, aber der anhaltende Ukraine-Krieg und die dadurch ausgelöste Energiekrise machen vielen Menschen zu schaffen.

Manchem geht dabei ein Gefühl verloren, das doch so wichtig ist: die Dankbarkeit. Denn auch, wenn viel Bedrückendes passiert, jede und jeder von uns hat doch auch in diesem Jahr Dinge erlebt, die positiv waren, die sie glücklich gemacht haben. Wir wollen diese Dankbarkeitsmomente wiederaufleben lassen.

Dankbarkeit ist der kurze Weg zum Glück. Ohne Dankbarkeit kann man nicht glücklich sein und mit Dankbarkeit übersteht man auch Phasen im Leben, die nicht so gut sind.

Dabei gehe es auch darum, das Gute an jedem Tag zu entdecken. „Wir glauben meist, dass es spektakulärer Anlässe bedarf, damit wir Grund zur Dankbarkeit haben, so etwa in der Größenordnung Lottogewinn, Lebensrettung, Traumjob, große Liebe oder Megaerfolg. Doch es gibt auch ohne besondere Ereignisse mit Sicherheit jeden Tag zig Gründe, dankbar zu sein.“