Auch in Krisenzeiten

Wenn Sie an die vergangenen ein, zwei Tage zurückdenken: Was ist Ihnen an Gutem, Schönem, Ermutigendem widerfahren? Wem könnten Sie dafür eigentlich mal „Danke“ sagen?

Es fällt Ihnen schwer, sich an etwas Positives zu erinnern? Kein Wunder. In Europa herrscht Krieg, die Krisen häufen sich. Die Zeiten sind schlecht.

Die Dankbarkeit hat es da schwer bei und in uns.

Bewusst das Positive wahrnehmen

Aber gerade in Situationen der Ungewissheit, des Umbruchs, des Unmutes sollten wir bewusst das Positive, das Gelingende wahrnehmen, den Wert des vermeintlich Selbstverständlichen anerkennen. Damit wir nicht von der Negativität in einen Abwärtsstrudel gezogen werden.

Scham, Neid, Angst und andere negative Empfindungen schützen uns zwar vor Gefahren – aber sie verengen unsere Aufmerksamkeit, unsere Handlungsräume. Wollen wir sie weiten, wollen wir kreativer und sozial anschlussfähiger werden, sollten wir bewusst Interesse, Freude, Gelassenheit und andere positive Emotionen kultivieren.

Und Dankbarkeit ist eine besonders wirksame Form positiven Empfindens.

Dankbare Menschen sind glücklicher

Studien legen nahe: Dankbare Menschen sind weniger gestresst, weniger traurig, glücklicher als Menschen, die weniger Dankbarkeit empfinden. Sie scheinen auch seltener zu Depression und Selbstmitleid zu neigen, haben offenbar erfülltere soziale Beziehungen.

Und wir müssen nichts großartiges tun, um Dankbarkeit zu empfinden. Es reicht, die Aufmerksamkeit immer wieder auf das Gute, Gelingende zu richten, den inneren Scheinwerfer bewusst mal wegzudrehen von den Krisen und Katastrophen. Und ihn auf die Menschen zu richten, die uns Gutes tun:

Die Frau neben uns, die sich nach dem heruntergefallenen Geldstück an der Ladenkasse bückt. Der Kollege, der uns unter die Arme gegriffen hat bei etwas, das wir nicht so gut können. Vielleicht auch die Eltern, die Mathelehrerin, der Fußballtrainer, die uns in unserer Kindheit bestärkt haben und denen wir auch heute noch dankbar sein können.

Dankbarkeit lässt sich trainieren

Manche Menschen sind von Natur aus dankbarer als andere – aber Dankbarkeit lässt sich auch trainieren und kultivieren: Zum einen, in dem ich immer mal wieder bewusst das Gelingende, Positive wahrnehme. Und zweitens, indem ich die Quelle des Guten anerkenne – den schönen Sonnenuntergang, den Fußballtrainer, die Mathelehrerin.

Die sogenannte Positive Psychotherapie, die nicht nur die Macken und Mängel lindern helfen, sondern auch Stärken und Ressourcen von Menschen stärken will, schlägt vor: auch mal einen Dankesbrief an eine Person schreiben oder gar einen Dankbarkeitsbesuch jemandem abzustatten, die oder der Ihnen Gutes getan hat! Untersuchungen an Menschen, die das getan haben, wiesen geringere Werte des Stresshormons Cortisol und höheres Glücksempfinden nach – selbst noch einen Monat nach der Übung.

Durschnaufen - und innerlich tanken

Natürlich gibt es keinen Grund, für die erhöhte Gasrechnung dankbar zu sein, für die Waldbrände, für Russlands Angriff auf die Ukraine, für die immer offeneren Feindseligkeiten gegenüber der freiheitlichen Demokratie. Ganz im Gegenteil. Aber wir tun uns leichter damit, durch diese oft herausfordernden Zeiten durchzukommen, wenn wir auch mal durchschnaufen. Wenn wir danken – und damit innerlich tanken.

Also: Wem könnten Sie heute Danke sagen? Es lohnt sich, für Sie und für andere!

Ich sage daher jetzt einfach mal: Danke fürs Zuhören!

Christian Thiele ist Coach und Autor, sein Podcast „Positiv Führen“ ist auf allen großen Plattformen zu hören. Er gehört zum Trainerteam der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie, ist (meist) zuversichtlicher Patchwork-Vater und lebt in Garmisch-Partenkirchen. © privat