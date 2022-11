Diskussion um "One Love"-Binde

Auch Mina Khani hat gehofft, dass die Binde doch getragen wird, sagt sie. In Deutschland sei das Tragen der Binde vielleicht banal, Kommerz, symbolisch, ein bisschen Lifestyle-mäßig. "In Katar ist die Binde auf jeden Fall ein Zeichen von Widerstand. Wenn man dahin fliegt und das Spiel spielt, ist es okay, aber nicht mit der Attitüde, dass normalisiert wird, was da gerade läuft."