One-Love-Binde in Katar

„Es fühlt sich schon stark nach Zensur an", sagte Oliver Bierhoff zur Anweisung der FIFA, die eigens gestaltete One-Love-Binde nicht zu tragen. Der Weltfußballverband hatte das verboten. "Man kann uns die Binde nehmen, aber nicht die Werte", so der DFB-Geschäftsführer.

"Die Aufregung überdeckt die wahren Probleme in Katar", meint dazu Journalist Ronny Blaschke. Er sei sich gar nicht sicher, ob das Verbot eine Idee der FIFA war. "Ich hab eher den Eindruck, dass Katar da Druck gemacht hat." Die Herrscher wollten ihr Gesicht nicht verlieren, meint er. Schließlich gelte Homosexualität dort als Schwäche.

Zudem sollte man die Proteste im Kontext betrachten: DFB-Partner Volkswagen etwa gehört zu 17 Prozent Katar, zudem wird Deutschland in Zukunft auf Gas aus Katar angewiesen. Es macht also Sinn, den künftigen Energiepartner Katar nicht zu verprellen. Sonst kann es sein, "dass die mächtig gewordene Regionalmacht am persischen Golf noch ganz andere Saiten aufzieht."