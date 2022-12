Fußball-WM in Katar

Trotz der skandalösen Vergabepraxis durch die FIFA und der Einschränkung der Menschenrechte in Katar solle man sich die Freude am Fußball nicht verderben lassen, findet auch Kulturwissenschaftler Timm Beichelt. Dass in Deutschland Zuschauer die WM boykottiert hätten, könne der FIFA Schaden. Es gehe um Marktmacht und Einflussnahme, auch wenn global betrachtet nicht weniger Menschen die WM gesehen hätten.

In Deutschland müssen wichtige globale Debatten zu Diskriminierung und Ausbeutung von Arbeitern geführt werden. Bei der Vergabe der Fußball-WM der Männer blieben Menschenrechte und Korruption wohl bis auf Weiteres zweitrangig, so Beichelt.

In Erinnerung bleibe, dass über Katar so viel gesprochen und geschrieben wurde. Es habe sich erneut gezeigt, wie gespalten die Welt ist, so Guez. Europa habe die WM in Katar extrem kritisch gesehen. Doch in Südamerika, Asien und Afrika habe man ein ganz andere, positive Perspektive gehabt. „Es gibt diesen reichen Norden gegen die anderen.“