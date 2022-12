Wie Neuanfänge gelingen

Suse Schumacher wollte nie heiraten und auch keine Kinder. Als sie am Anfang einer neuen Beziehung ungeplant schwanger wird, entscheidet sie sich für eine Abtreibung – obwohl ihr Partner gern eine Familie mit ihr gegründet hätte.

Zwei Jahre später sind die beiden verheiratet und bekommen nun doch Kinder. Aber der Familienfrieden wird erschüttert: Suses Mann wird jahrelang von einer Kollegin gestalkt. Es gelingt der Stalkerin nicht nur, Misstrauen in die Beziehung zu säen, sondern auch Suses Sicherheitsgefühl massiv zu erschüttern.

Nach vielen persönlichen Krisen ist sich Suse heute sicher: Trauer, Angst und Wut sind Gefühle, die man negativ bewertet und gern wegschieben möchte. In ihren Augen liegt der Schlüssel jedoch in der Akzeptanz. “Ich habe gelernt, dass ich es akzeptieren und weitergehen muss.”

Sie gründet eine Stalking-Beratungsstelle, rettet ihre Beziehung - und studiert mit Mitte vierzig Psychologie. Eine Konstante gibt es dabei in ihrem Leben: die Natur und ganz besonders der Wald.

Heute arbeitet sie als Psychologin und Wald-Coachin und möchte an andere weitergeben, was auch ihr immer wieder geholfen hat: “Ich befinde mich auf einer Mission." Mit ihrem Mann hat sie gerade die 500. Folge ihres “Mutmach-Podcasts” veröffentlicht.

In der Jahreswechsel-Folge von Plus Eins ist Moderatorin Sonja Koppitz zu Gast in Suse Schumachers großem Coaching-Raum: dem Wald. Sie erfährt, warum gute Vorsätze nicht funktionieren, wie Neuanfänge nicht nur zu Beginn eines neuen Jahres wirklich gelingen können - und wie man zu einem Baum werden kann.